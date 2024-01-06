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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По словам Кацухиро Харада, демо-версия Tekken 8 была хорошо принята Демо-версия T...

По словам Кацухиро Харада, демо-версия Tekken 8 была хорошо принята Демо-версия T...

По словам Кацухиро Харада, демо-версия Tekken 8 была хорошо принятаДемо-версия Tekken 8 получила отличный прием: об этом сообщил продюсер игры Кацухиро Харада, заявив, что количество предварительных заказов увеличилось, а выявленные на данный момент проблемы будут решены в финальной версии.

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