По словам Кацухиро Харада, демо-версия Tekken 8 была хорошо принята Демо-версия T...

По словам Кацухиро Харада, демо-версия Tekken 8 была хорошо принятаДемо-версия Tekken 8 получила отличный прием: об этом сообщил продюсер игры Кацухиро Харада, заявив, что количество предварительных заказов увеличилось, а выявленные на данный момент проблемы будут решены в финальной версии.