Ассоциация развития сети пунктов выдачи заказов (АРС ПВЗ) направила обращение в Государственную думу и Министерство экономического развития с просьбой не распространять на пункты выдачи заказов налог на недвижимость, рассчитываемый по кадастровой стоимости.