Пейджеры, массово взрывавшиеся в Ливане, изготовили в Европе

Пейджеры, от взрывов которых в Ливане пострадали тысячи людей, изготовили в одной из стран Европы.Пейджеры, от взрывов которых в Ливане пострадало уже более 4 тысяч человек, изготовили в одной из стран Европы.
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