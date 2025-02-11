Пушилин: успехи ВС России дают перспективы в направлении Константиновки

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что успехи ВС России в Часовом Яре и освобождение Дзержинска позволяют выстраивать дальнейшие перспективы в направлении продвижения к Константиновке.