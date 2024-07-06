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Ле Пен заявила Мбаппе, что французы плохо воспринимают советы миллионеров

Ле Пен заявила Мбаппе, что французы плохо воспринимают советы миллионеров

Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе призвал голосовать против правых. Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала его за вмешательство в политику, сообщила газета Le Point.

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