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Дивись, Антоха....

Дивись, Антоха....

Россия утром произвела выплату репараций Украине. Особенно хорошо перепало Киеву: https://colonelcassad.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Маловато будет!!! Маловато!!!
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