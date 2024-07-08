Россия утром произвела выплату репараций Украине. Особенно хорошо перепало Киеву: https://colonelcassad.
Дивись, Антоха....
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Василевский
Маловато будет!!! Маловато!!!
Ответить
11 час.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Россия утром произвела выплату репараций Украине. Особенно хорошо перепало Киеву: https://colonelcassad.
Свежие комментарии