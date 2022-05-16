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Кросби вышел на 5-е место в истории Кубка Стэнли по количеству голевых передач, опередив Лидстрема

Сидни Кросби поднялся на пятое место по голевым передачам в истории Кубка Стэнли. Капитан «Питтсбурга» пропустил две игры серии с «Рейнджерс» – пятую и шестую, но вернулся на лед в седьмом матче и отметился результативной передачей, проведя на льду 19:54.

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