Кросби вышел на 5-е место в истории Кубка Стэнли по количеству голевых передач, опередив Лидстрема

Сидни Кросби поднялся на пятое место по голевым передачам в истории Кубка Стэнли. Капитан «Питтсбурга» пропустил две игры серии с «Рейнджерс» – пятую и шестую, но вернулся на лед в седьмом матче и отметился результативной передачей, проведя на льду 19:54.