Супруга героя СВО рассказала о шантажистах-поджигателях

Злоумышленники вымогали денежные средства у семьи бойца СВО, сообщила его жена. В какой-то момент нарушители даже подожгли их дом, из-за чего военнослужащий был вынужден прыгать со второго этажа, чтобы спастись.
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