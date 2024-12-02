Взрывы прогремели в Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой и других областях Украины В ночь на 2 декабря армия России нанесла новые удары вглубь территории, контролируемой киевским режимом.
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Взрывы прогремели в Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой и других областях Украины В ночь на 2 декабря армия России нанесла новые удары вглубь территории, контролируемой киевским режимом.
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