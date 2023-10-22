Россияне не смогли назвать лучший отечественный сериал года

Россиян попросили назвать лучшие по их мнению кинофильмы и телесериалы текущего года. С фильмами ситуация в целом прояснилась — больше других набрали «Чебурашка» и «Вызов» (11 и 9%), а киноленты «Лучшие в аду», «Т-34», «Солнцепек», «Движение вверх» получили по 1%, согласно опросу ВЦИОМ.