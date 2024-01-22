У Капризова — хет-трик, у Панарина и Тарасенко — по победному голу! Яркий выезд в НХЛ по-русски (видео)

Три шайбы Кирилла Капризова, а также голы Артемия Панарина и Владимира Тарасенко принесли победы «Миннесоте» (5:2 над «Каролиной»), «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2 над «Анахаймом») и «Оттаве» (5:3 над «Филадельфией»).
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