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Конгрессмен Танедар заявил об инициировании процедуры импичмента Трампу

Конгрессмен Танедар заявил об инициировании процедуры импичмента Трампу

Член палаты представителей конгресса США Шри Танедар (представитель Демократической партии от штата Мичиган) заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа, обвинив его в широкомасштабном злоупотреблении властью и нарушениях Конституции, которые, по мнению сенатора, подрывают американскую демократию и угрожают верховенству закона.

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