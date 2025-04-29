Конгрессмен Танедар заявил об инициировании процедуры импичмента Трампу

Член палаты представителей конгресса США Шри Танедар (представитель Демократической партии от штата Мичиган) заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа, обвинив его в широкомасштабном злоупотреблении властью и нарушениях Конституции, которые, по мнению сенатора, подрывают американскую демократию и угрожают верховенству закона.