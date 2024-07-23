Ремонт тоннеля на трассе Ялта-Севастополь перенесли

Ремонт тоннеля в районе Ласпинского перевала на трассе Ялта-Севастополь начнут делать в сентябре. Об этом рассказал директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Станислав Таматаев.
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