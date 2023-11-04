ПСБ с 1 ноября повысил процент на остаток по пенсионным картам.

Промсвязьбанк с 1 ноября 2023 года повысил процент на остаток по пенсионным картам. В соответствии с новыми тарифами при зачислении пенсионных выплат на «Пенсионную карту» и «Пенсионную карту для ветеранов боевых действий и силовых структур» на остаток собственных средств от 5 тыс.