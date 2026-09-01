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Царьград

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Путин ответил британскому журналисту об ударах по Лондону так, что без паники не обойдётся

Путин ответил британскому журналисту об ударах по Лондону так, что без паники не обойдётся

Британский журналист, обратившись к Владимиру путину с вопросом о "перспективе" ударов ВС России по военным производствам Англии, получил ответ, после которого в Лондоне начнётся паника.

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