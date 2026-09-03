Путин: РФ единственная в мире развивает атомную энергетику малой мощности

Ни одна страна в мире не развивает атомную энергетику малой мощности, кроме России, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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