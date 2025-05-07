Россыпнов рассказал, сколько крыш отремонтируют в Карелии в этом году

В своем телеграм-канале заместитель премьер-министра по развитию инфраструктуры Карелии Виктор Россыпнов сообщил, что до конца 2025 года запланирован ремонт крыш в 58 многоквартирных домах Карелии на общую сумму 325 миллионов рублей.