Россыпнов рассказал, сколько крыш отремонтируют в Карелии в этом году

В своем телеграм-канале заместитель премьер-министра по развитию инфраструктуры Карелии Виктор Россыпнов сообщил, что до конца 2025 года запланирован ремонт крыш в 58 многоквартирных домах Карелии на общую сумму 325 миллионов рублей.
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