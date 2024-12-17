Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

865 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КУАТ
    осиное гнездоФото форварда «Ло...
  • сергей озеров
    О каком неловком положении и каких законах говорит Аршавин? У меня создалось впечатление,что скандал,связанный с жест...Фото форварда «Ло...
  • сергей озеров
    «Хоккейная семья». Ротенберг выложил фото с чиновниками  из ОАЭ, Индии, ЮАР, Турции, Беларуси и Казахстан...Странно,ч...Фото форварда «Ло...

Фото форварда «Локо» с охоты на зайцев, Венгрия защищает ОКР, травма Ямаля, 6:0 от «Интера», Неймар собрался в команду Месси, Рылов будет получать нейтральный статус и другие новости

Фото форварда «Локо» с охоты на зайцев, Венгрия защищает ОКР, травма Ямаля, 6:0 от «Интера», Неймар собрался в команду Месси, Рылов будет получать нейтральный статус и другие новости

1. Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев стал главным ньюсмейкером дня, выложив фото с охоты на зайцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сергей озеров
«Хоккейная семья». Ротенберг выложил фото с чиновниками  из ОАЭ, Индии, ЮАР, Турции, Беларуси и Казахстан...Странно,что он не добавил-спасибо Алексею Борисовичу Миллеру.
Ответить
15 час.
сергей озеров
О каком неловком положении и каких законах говорит Аршавин? У меня создалось впечатление,что скандал,связанный с жестким,откровенным заявлением губернатора о коррупции в судейском корпусе и черных выплатах по непонятным долгам,ввело в ступор руководство РФС. И теперь запущена волна по замыливанию острой криминальной темы. До Аршавина,Ловчев покатил на Федорищева.Встает вопрос,что делать дальше чиновникам РФС,такое впечатление,что дело с темными миллионами совсем не ново для многих футбольных людей.
Ответить
15 час.
КУАТ
осиное гнездо
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх