Фото форварда «Локо» с охоты на зайцев, Венгрия защищает ОКР, травма Ямаля, 6:0 от «Интера», Неймар собрался в команду Месси, Рылов будет получать нейтральный статус и другие новости

сергей озеров

О каком неловком положении и каких законах говорит Аршавин? У меня создалось впечатление,что скандал,связанный с жестким,откровенным заявлением губернатора о коррупции в судейском корпусе и черных выплатах по непонятным долгам,ввело в ступор руководство РФС. И теперь запущена волна по замыливанию острой криминальной темы. До Аршавина,Ловчев покатил на Федорищева.Встает вопрос,что делать дальше чиновникам РФС,такое впечатление,что дело с темными миллионами совсем не ново для многих футбольных людей.