Фото форварда «Локо» с охоты на зайцев, Венгрия защищает ОКР, травма Ямаля, 6:0 от «Интера», Неймар собрался в команду Месси, Рылов будет получать нейтральный статус и другие новости

1. Форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев стал главным ньюсмейкером дня, выложив фото с охоты на зайцев.
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