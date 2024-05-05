Noi.md желает вам Светлой Пасхи!

Сегодня, когда мы все отмечаем святой праздник Пасхи, новостной портал Noi.md говорит вам: Христос Воскресе! Пусть свет Воскресения Спасителя войдет в ваш дом и принесет вам здоровье, гармонию, счастье, много любви и удачи! Пусть вера в Спасителя и милость Господа никогда не покидает вас, и пусть завтрашний день будет безопасным для всех! Спасибо, что вы с нами каждый день и, как и раньше .
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