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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанаты «Валенсии» готовят протест перед матчем с «Барсой» и призывают не заходить на стадион до 19-й минуты

Болельщики «Валенсии» готовят акцию протеста перед матчем 4-го тура Ла Лиги с «Барселоной». Несколько фанатских объединений объявили о манифестации у «Местальи» против политики владельцев клуба.

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