Люди или боги — у голов с острова Пасхи нашлись тела.

У знаменитых статуй с острова Пасхи есть туловища, руки и даже ноги. Моаи долго скрывали их под загадочными головами, потому что ученые не могли длительное время ответить на вопрос: почему у истуканов такие выражения лиц и кого они олицетворяют.
У знаменитых статуй с острова Пасхи есть туловища, руки и даже ноги. Моаи долго скрывали их под загадочными головами, потому что ученые не могли длительное время ответить на вопрос: почему у истуканов такие выражения лиц и кого они олицетворяют.
Свежие комментарии