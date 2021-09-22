365NEWS.BIZ

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Тараканов
    Тёзка, что это они тебя так задолбали, ты там сидишь безвылазно и без сна сутками?После выборное: к...
  • ВЛАДИСЛАВ
    Ну всё, писец нам опять пришёл - партия ЕР победила. Опять эта Терешкова (лучше бы она продолжала в космосе летать), ...После выборное: к...
  • Ritchie Blackmore
    На датчиках кто то из "народников" приумножит свой капитал.Мусор станут счит...

Люди или боги — у голов с острова Пасхи нашлись тела.

Люди или боги — у голов с острова Пасхи нашлись тела.

У знаменитых статуй с острова Пасхи есть туловища, руки и даже ноги. Моаи долго скрывали их под загадочными головами, потому что ученые не могли длительное время ответить на вопрос: почему у истуканов такие выражения лиц и кого они олицетворяют.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх