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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» продлит контракт с 19-летним хавбеком Аргентины Карбони и отдаст его в аренду «Марселю» с опцией выкупа за 35 млн евро

19-летний игрок сборной Аргентины заключит новое соглашение с миланцами до 2029 года с зарплатой 1 млн евро в год, сообщает Inter news со ссылкой на Corriere dello Sport.

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