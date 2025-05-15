Нейропсихолог Колобова: чтение снижает риск развития деменции

Чтение книг позволяет людям снизить риск развития деменции и повысить эмоциональный интеллект. Об этом "Москве 24" рассказала клинический психолог, нейропсихолог, старший преподаватель, научный сотрудник МГУ имени М.
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