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Нейропсихолог Колобова: чтение снижает риск развития деменции

Нейропсихолог Колобова: чтение снижает риск развития деменции

Чтение книг позволяет людям снизить риск развития деменции и повысить эмоциональный интеллект. Об этом "Москве 24" рассказала клинический психолог, нейропсихолог, старший преподаватель, научный сотрудник МГУ имени М.

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