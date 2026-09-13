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Регионы России

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Россия может отменить сбор за электронные визы для граждан Индии

Россия может отменить сбор за электронные визы для граждан Индии

Россия рассматривает возможность снижения или отмены сбора за электронные визы для индийских граждан в ближайшее время.

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