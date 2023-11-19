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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Итоговый турнир ATP. Джокович и Синнер сыграют за титул

На групповом этапе победил итальянец.  ATP Finals Турин, Италия 12 – 19 ноября 2023 Итоговый турнир ATP Призовой фонд – 15 000 000 долларов Крытые корты, хард Финал Янник Синнер (Италия)  Новак Джокович (Сербия) Дата проведения 19 ноября, 20.

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