BitFuFu резко увеличила добычу Bitcoin в августе

Крупные публичные майнеры Bitcoin показали неодинаковую динамику в августе. BitFuFu заметно нарастила производство после слабого июля, CleanSpark также немного улучшила результат, тогда как Canaan продолжила снижать объем добычи.
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