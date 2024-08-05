❗️ Ещё один обвиняемый в покушении на убийство чемпиона России по боксу в Феодосии заключен под стражу Об этом сообщили в прокуратуре РК.
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❗️ Ещё один обвиняемый в покушении на убийство чемпиона России по боксу в Феодосии заключен под стражу Об этом сообщили в прокуратуре РК.