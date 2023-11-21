Доцент Гиринский сообщил о повышении пенсий в декабре людям старше 80 лет

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал агентству "Прайм", что в декабре повысят пенсии пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность в сентябре, а также тем, кто достиг 80 лет.
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