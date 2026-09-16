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Царьград

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Иван Ургант воспитал дочь Кикнадзе, модель с мировым именем

Иван Ургант воспитал дочь Кикнадзе, модель с мировым именем

Иван Ургант воспитал дочь Натальи Кикнадзе, Эрику, как свою. Получив образование в Англии и Нью-Йорке, девушка успешно строит карьеру модели, работая с такими брендами как Jacquemus и Marc Jacobs.

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