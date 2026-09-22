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РЖАКА

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Подкинутый щенок рос некрасивым и диким. Дети в семье думали иначе – с первого дня

Подкинутый щенок рос некрасивым и диким. Дети в семье думали иначе – с первого дня

Котофеня Щенка подкинули в октябре, когда деревня Калиновка уже пахла прелой ботвой и дымом от сжигаемых куч.

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