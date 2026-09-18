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Царьград

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"Зарубежные продавцы это понимают": Полковник Чернов пояснил, как на русских АЗС формируется цена бензина

"Зарубежные продавцы это понимают": Полковник Чернов пояснил, как на русских АЗС формируется цена бензина

Враг продолжает бить по русским НПЗ, что сказывается на доступности и цене топлива. Вводятся меры, которые позволяют снизить дефицит бензина, Россия вынуждена закупать его у других стран.

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