Сила в правде
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Сила в правде

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В Британии паника: Зеленский окончательно проигрывает Донбасс

В Британии паника: Зеленский окончательно проигрывает Донбасс

У "просроченного и жалкого" узурпатора власти на Украине Зеленского новая идея "фикс". На предыдущем заседании своей ставки, где Зеленский заслушивал главкома ВСУ Сырского, он обозначил ее весьма конкретно и откровенно.

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