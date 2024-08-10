В Британии паника: Зеленский окончательно проигрывает Донбасс

У "просроченного и жалкого" узурпатора власти на Украине Зеленского новая идея "фикс". На предыдущем заседании своей ставки, где Зеленский заслушивал главкома ВСУ Сырского, он обозначил ее весьма конкретно и откровенно.
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