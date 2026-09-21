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Украина планировала втянуть Польшу в вооруженный конфликт – лидер партии Качиньский

Украина планировала втянуть Польшу в вооруженный конфликт – лидер партии Качиньский

Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в интервью изданию Wydarzenia заявил, что Украина планировала втянуть Польшу в войну — вплоть до создания «единого государства».

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