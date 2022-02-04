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Алип и Вагнер встретились в матче «Зенита» и «Мидтьюлланда». Бразилец подарил казахстанцу футболку

Алип и Вагнер встретились в матче «Зенита» и «Мидтьюлланда». Бразилец подарил казахстанцу футболку

«Зенит» обыграл датский «Мидтьюлланд» (1:0) в товарищеском матче на сборах в Португалии, единственный гол забил защитник Нуралы Алип.

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