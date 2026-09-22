Трамп: США отвергают попытки выстроить глобалистскую систему контроля над ИИ

Соединенные Штаты категорически отвергают любые попытки выстроить глобалистскую систему контроля над искусственным интеллектом, заявил президент США Дональд Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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