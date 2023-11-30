Политолог поддержал идею отменить взыскания за опоздание на работу из-за погоды

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева запретить дисциплинарные взыскания в отношении граждан за опоздание на работу из-за погодных форс-мажоров.
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