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RT Russia

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Политолог поддержал идею отменить взыскания за опоздание на работу из-за погоды

Политолог поддержал идею отменить взыскания за опоздание на работу из-за погоды

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева запретить дисциплинарные взыскания в отношении граждан за опоздание на работу из-за погодных форс-мажоров.

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