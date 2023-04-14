Слово и дело

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Около трети молодых россиян не хотят вступать в брак и заводить детей

Около трети молодых россиян не хотят вступать в брак и заводить детей

Около трети российской молодежи не собирается вступать в брак и заводить детей. Более половины имеют противоположные приоритеты, следует из мониторинга ценностных ориентаций молодежи за 2022 год, сообщило РИА Новости.

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