Около трети молодых россиян не хотят вступать в брак и заводить детей

Около трети российской молодежи не собирается вступать в брак и заводить детей. Более половины имеют противоположные приоритеты, следует из мониторинга ценностных ориентаций молодежи за 2022 год, сообщило РИА Новости.
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