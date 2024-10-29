Россиянам рассказали о вреде белого хлеба

Употреблять его не стоит в том числе людям, у которых есть проблемы с ЖКТ Людям с диабетом, ожирением и заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует сократить потребление белого хлеба, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.
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