Россиянам рассказали о вреде белого хлеба

Употреблять его не стоит в том числе людям, у которых есть проблемы с ЖКТ Людям с диабетом, ожирением и заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует сократить потребление белого хлеба, рассказала РИА Новости гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко.