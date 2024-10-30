Суд арестовал имущество главы швейной фабрики Свистунова по делу о взятке

Суд наложил арест на активы генерального директора АО «Княгинская швейная фабрика» Александра Свистунова в рамках дела о взятке бывшему главе вещевого управления Минобороны России, полковнику Владимиру Демчику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии