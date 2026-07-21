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MeMo-Logic

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Дискуссия о процессуальном мышлении, или Почему ответчик не должен говорить суду ни «да» ни «нет»

На моём Телеграм канале «Беглый адвокат» развернулась дискуссия. Я задал подписчикам простой, на первый взгляд, вопрос:«Судья в гражданском процессе задаёт ответчику прямой вопрос: „Вы заливали квартиру истца или нет?“ Как вы ответите?»Ответы были самые разные.

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