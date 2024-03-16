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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мельникова о победе на чемпионате России: «У меня не было желания кому-то что-то доказать. Делаю свою гимнастику для себя»

«Когда я сегодня (15 марта – Sports) выходила на помост, то не держала в голове тот факт, что очень давно не выигрывала многоборье.

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