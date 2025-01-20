Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Тимура Иванова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о крупной растрате и выводе более 4 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц» в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.