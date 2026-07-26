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Царьград

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Чекунков объявил о создании Трансарктического транспортного коридора

Чекунков объявил о создании Трансарктического транспортного коридора

Министр Алексей Чекунков сообщил о формировании Трансарктического транспортного коридора. Проект объединит Северный морской путь, речные и железнодорожные маршруты, обеспечивая рост международных перевозок вне зависимости от геополитических условий.

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