Чекунков объявил о создании Трансарктического транспортного коридора

Министр Алексей Чекунков сообщил о формировании Трансарктического транспортного коридора. Проект объединит Северный морской путь, речные и железнодорожные маршруты, обеспечивая рост международных перевозок вне зависимости от геополитических условий.
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