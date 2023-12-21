Патриарх жестко высказался о мигрантах и мгновенный ответ муфтия, который метит на место президента РФ

Анна Зареченская

Бабурин всегда ссыт против ветра. Ему нужно внести раскол в российское общество. Мигранты дворниками работать не хотят. за станками они не могут стоять: нет образования. В Россию приезжают глубоко необразованные. безкультурные мигранты. И вообще они работать не любят. Ни в коем случае пускать мигрантов с семьями, отработал по контракту работодателя и домой. Никаких пособий мигранты не должны получать. У нас ребята воюют и мы еще должны содержать инородцев. Не бывать этому Бабурин.