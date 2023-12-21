Avia.pro - Новости Патриарх Кирилл Выражает Озабоченность Глава Русской Православной Церкви, патриарх Кирилл, выразил серьезную озабоченность по поводу текущего положения дел с миграцией в России.
Патриарх жестко высказался о мигрантах и мгновенный ответ муфтия, который метит на место президента РФ
Комментарии
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Анна Зареченская
Бабурин всегда ссыт против ветра. Ему нужно внести раскол в российское общество. Мигранты дворниками работать не хотят. за станками они не могут стоять: нет образования. В Россию приезжают глубоко необразованные. безкультурные мигранты. И вообще они работать не любят. Ни в коем случае пускать мигрантов с семьями, отработал по контракту работодателя и домой. Никаких пособий мигранты не должны получать. У нас ребята воюют и мы еще должны содержать инородцев. Не бывать этому Бабурин.
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12 час.
Анна Зареченская
Муфтию никогда не быть президентом, пусть это запомнит. как дважды два.
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12 час.
Валерий Вадимов
продажные чинуши ,с погонам и без и создали эту ситуацию...нечего на зеркало пенять,коль рожа крива
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12 час.
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