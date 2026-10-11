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Орелtimes

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Над Орловской областью снова сбили дроны

Над Орловской областью снова сбили дроны

Минувшая ночь не стала менее тревожной для жителей Орловской области. Силы противовоздушной обороны над территорией региона уничтожили сразу 10 вражеских беспилотников.

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