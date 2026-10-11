Над Орловской областью снова сбили дроны

Минувшая ночь не стала менее тревожной для жителей Орловской области. Силы противовоздушной обороны над территорией региона уничтожили сразу 10 вражеских беспилотников.
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