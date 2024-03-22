Ленобласть направит более 4 млрд рублей на выкуп школ и детских садов у застройщиков

По госпрограмме планируется строительство ещё 140 учебных заведений. Правительство Ленобласти направит 4,1 миллиарда рублей на выкуп 2 школ и 15 детских садов, построенных инвесторами по государственной программе «Социальные объекты в обмен на налоги».