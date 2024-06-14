«Салтыкова приобрели за 2,5–3 млн рублей, продали в «Локо» за 45–50»

Последние несколько лет самарские «Крылья Советов» являются одним из самых неординарных клубов РПЛ. Под руководством главного тренера Игоря Осинькина они играют в симпатичный футбол, уверенно избегают вылета в первую лигу и при этом растят игроков, которые уходят в топ-клубы.