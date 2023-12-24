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Военное обозрение

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«Повестки получат все»: Умеров пригрозил мобилизовать в ВСУ всех мужчин, включая сбежавших за границу

«Повестки получат все»: Умеров пригрозил мобилизовать в ВСУ всех мужчин, включая сбежавших за границу

Также новый законопроект не предусматривает демобилизации военнослужащих, независимо от срока службы.

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