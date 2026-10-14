Компании, возможно, изучают пути возвращения, но главным препятствием остается украинский конфликт Посол Республики Корея в России Ли Сок Пэ в интервью "Известиям" заявил, что южнокорейские автоконцерны Hyundai и Kia не утратили интереса к российскому авторынку и, вероятно, анализируют возможности возвращения.
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