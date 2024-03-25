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Мощный удар по Яворовскому полигону во Львовской области

Мощный удар по Яворовскому полигону во Львовской области

Этот объект, следует отметить, не впервые подвергается ударам со стороны Вооруженных Сил Российской Федерации - уже дважды он был атакован успешно, в 13 марта 2022 года и 3 ноября 2023 года Атака на Яворовский полигон сегодня происходила в несколько этапов.

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